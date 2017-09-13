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В Крыму неизвестные в масках похитили крымского татарина - СМИ

13.09.2017 17:29
После обыска в его доме Ренат Параламов не выходит на связь, родственники и адвокаты не могут установить место его нахождения
В Крыму неизвестные в масках похитили крымского татарина - СМИ
Фото: ЕРА

Неизвестные в масках без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении крымского татарина Рената Параламова после обыска в его доме в поселке Нижнегорский оккупированного Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Маммета Мамбетова.

Адвокат сообщил, что Параламов не выходит на связь, родственники и адвокаты не могут установить место его нахождения. 

"Мы были и в управлении ФСБ по республике Крым, и в Центре по борьбе с экстремизмом, обзванивали городские и районные отделы полиции, но нигде его нет", - сказал Мамбетов.

По его словам, активисты и адвокаты продолжают поиски, готовят обращения в ряд силовых органов. 

11 сентября оккупанты Крыма дали заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу восемь лет тюрьмы.

Европейский союз призвал Россию освободить Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.

США назвали "осуждение" Чийгоза очередным примером "постоянных притеснений в оккупированном Крыму".   

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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