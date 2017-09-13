В Крыму неизвестные в масках похитили крымского татарина - СМИ
Неизвестные в масках без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении крымского татарина Рената Параламова после обыска в его доме в поселке Нижнегорский оккупированного Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Маммета Мамбетова.
Адвокат сообщил, что Параламов не выходит на связь, родственники и адвокаты не могут установить место его нахождения.
"Мы были и в управлении ФСБ по республике Крым, и в Центре по борьбе с экстремизмом, обзванивали городские и районные отделы полиции, но нигде его нет", - сказал Мамбетов.
По его словам, активисты и адвокаты продолжают поиски, готовят обращения в ряд силовых органов.
11 сентября оккупанты Крыма дали заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу восемь лет тюрьмы.
Европейский союз призвал Россию освободить Чийгоза и снять обвинения с другого заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.
США назвали "осуждение" Чийгоза очередным примером "постоянных притеснений в оккупированном Крыму".
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