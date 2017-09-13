Суд арестовал одного из участников акции в пункте пропуска Шегини

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями УК

Сегодня, 13 сентября, один из районных судов Львова избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 39-летнего жителя Ивано-Франковской области, который подозревается в совершении правонарушений во время акции в пункте пропуска Шегини. Об этом сообщает пресс-служба ГЦУ Нацполиции Львовской области.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями УК: ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка).

На основании предоставленных материалов, судом принято решение о заключении мужчины под стражу сроком на 60 суток.

10 сентября 2017 года около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвилии его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния. Сегодня ГПСУ озвучила информацию о 10 пострадавших пограничниках.

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий.

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