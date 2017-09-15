В базу Миротворца внесли 251 "спецназовцев" боевиков

Представители Миротворца просят помочь идентифицировать внесенных в базу пророссийских наемников

В базу Миротворца внесли 251 так называемых спецназовцев террористической организации ДНР. Об этом говорится в сообщении Миротворца в Facebook.

"Этот документ был у нас давно. Практически с момента его создания, но в силу определенных обстоятельств мы его не "светили". Теперь пришло и его время. Сегодня в Чистилище попали боевики террористической организации днр из бандформирования под названием "управление специальных операций генпрокуратуры дыры", - отмечается в сообщении.

Представители Миротворца просят помочь идентифицировать кого-то из боевиков.

13 сентября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало украинских правоохранителей провести расследование деятельности сайта Миротворец и принять меры по удалению оттуда выложенных в публичный доступ персональных данных.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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