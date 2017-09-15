Обнародована фамилия погибшего вчера в зоне АТО бойца

В результате обстрела из гранатометов и пулеметов позиций сил АТО возле шахты Бутовка погиб боец 72-й бригады ВСУ Сергей Альмужный с позывным Матрос

В зоне АТО от пули снайпера погиб военный Сергей Альмужный с позывным Матрос. Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко в Facebook.

Сначала Альмужный защищал Украину в составе батальона Донбасс, а затем подписал контракт и стал бойцом 72-й бригады Вооруженных Сил Украины.

"Маленький, забавный, все время попадал в разные веселые истории. Но когда пытались отстранить его комбата за того, что отпустил в отпуск на Блокаду - оборвал телефоны всем, кого знал. Встал на защиту командира... Простой, честный, неравнодушный... По предварительной информации - снайпер... Никак не могу поверить. И никто из наших не может. Нет слов", - написал Семенченко.

Ранее сообщалось, 14 сентября в результате обстрела боевиками из гранатометов и пулеметов позиций сил АТО возле шахты Бутовка погиб один военный.

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