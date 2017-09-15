В Донбассе активизировались миграционные агентства РФ - ИС

По данным военных экспертов, посредники используют так называемую программу переселения соотечественников во временно окупированном Донбассе

Во временно оккупированном Донбассе отмечается активизация миграционных российских агентств, оказывающих помощь боевикам для выезда в РФ. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"С 1 сентября за соответствующую плату подобные услуги начало предоставлять агентство Русский дом, которое функционирует в Воронеже. В качестве основной схемы приобретения гражданами Украины гражданства РФ, посредники используют так называемую программу "переселения соотечественников", - отмечается в сообщении.

"Программа" предусматривает прохождение трех этапов: представление соответствующих документов в посольство РФ в Украине, выдачу разрешения на временное проживание и получение гражданства (заявленный срок - 1 год, - ред.).

"С учетом того, что указанное дипломатическое учреждение находится в Киеве, боевики используют для прохождения первого этапа одного из членов своих семей, поскольку программа имеет статус семейной и предусматривает посещение посольства только одним членом семьи", - говорится в сообщении.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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