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Митинг под мэрией Одессы: с участниками встретится губернатор

16.09.2017 21:07
Активисты приняли решение прийти завтра на встречу в ОГА, если там будут мэр Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько
Митинг под мэрией Одессы: с участниками встретится губернатор
Фото: dumskaya.net

Начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин пообещал участникам митинга под мэрией, посвященного трагедии в детском лагере Виктория, встречу с губернатором области Максимом Степановым. Об этом сообщает Думская.

Согласно сообщению, активисты приняли решение прийти завтра на встречу в ОГА, если там будут мэр Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько. Также они собираются посетить аппаратное совещание в мэрии в понедельник. 

Издание отмечает, что люди не расходятся. Полиция ситуацию пока не комментирует. 

Ранее сообщалось, что в Одессе в ходе акции протеста неизвестные пытались штурмовать здание одесской мэрии, вспыхнула драка с правоохранителями. По данным Думской, в акции принимают участие родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере Виктория, активисты и патриоты. 

В результате пожара в лагере двое детей погибли. Позже нашли тело еще одной жертвы. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

Полиция задержала директора лагеря.   

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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