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Пожар в лагере в Одессе: родственники ищут пропавшую девочку

18.09.2017 05:24
12-летняя Снежана Арпентий считается пропавшей - родственникам не подтвердили, что она погибла, хотя спасатели нашли фрагмент тела третьей жертвы
Пожар в лагере в Одессе: родственники ищут пропавшую девочку
Снежана Арпентий (фото - dumskaya.net)

Родственники 12-летней Снежаны Арпентий, которая пропала во время пожара в детском лагере в Одессе, продолжают ее поиски, несмотря на сообщение о том, что найдет фрагмент тела третьей жертвы. Об этом сообщает Думская.

Девочку ищут сформированные патрули, в состав которых входят и нацгвардейцы.

"Сегодня, 17 сентября, обратился за помощью ко всем неравнодушным друзьям и одесситам папа Арпентий Снежаны с просьбой помочь осуществить поиск его дочери, а именно надо пройти частный сектор и территорию вокруг "Виктории". Официально и неофициально никто ему не подтвердил, погибла она или нет. У человека есть еще надежда", - сообщил одессит Игорь Форнальчук.

Девочку, похожую на Снежану, якобы видели около парка мемориала героической обороны Одессы "411-я батарея".

Ранее в полиции сообщили, что нашли на месте пожара в лагере фрагмент тела третьей жертвы. 

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. 

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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