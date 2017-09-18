Украинцы и марокканец выманили у саудовского бизнесмена $500 тыс

Четверо украинцев и житель Марокко три года обманывали бизнесмена, который подыскивал в Украине земельные участки для обустройства комплексов отдыха

В Киеве прокуратура совместно с полицией разоблачила мошенников, которые на аферах с землей обманули иностранного бизнесмена на $500 тыс. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева столичные правоохранители разоблачили и прекратили деятельность группы мошенников, которые под предлогом продажи земельных участков в живописных местах Киевской, Львовской и Черкасской областях обманули гражданина Саудовской Аравии почти $500 тыс. Организатором преступления оказался 37-летний уроженец Королевства Марокко, а его соучастниками - четверо жителей Киевской, Львовской и Николаевской областей.

Указанные лица почти три года вводили в заблуждение иностранного бизнесмена, который подыскивал в Украине земельные участки для обустройства комплексов отдыха.

Для придания своим действиям правдоподобия каждый из участников преступной группы выполнял в схеме обусловленную роль (нотариусов или владельцев земельных участков). Кроме того, злоумышленники использовали поддельные правоустанавливающие документы, чтобы убедить иностранца в подлинности и законности своих действий.

По результатам проведенного досудебного следствия, организатор преступления был задержан во время получения от потерпевшего денежных средств в качестве оплаты за очередной земельный участок.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество.

С еще четырьмя соисполнителями преступления проводятся следственные действия.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения с учетом роли каждого из них в совершении мошеннических действий.

Ранее сегодня сообщалось, что киевские полицейские задержали мужчин, ограбивших дальнобойщика.

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