Пожар в лагере Одессы: полиция продолжает поиски третьей девочки

По словам отца девочки, она могла выжить во время пожара. Поиски продолжаются

Одесская полиция продолжает поиски третьей девочки, пропавшей после пожара в детском лагере "Виктория". Об этом на заседании оперативного штаба в Одессе сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, передает Укринформ.

"По словам отца, есть информация, что третья девочка может быть жива. Поэтому мы продолжаем проводить поисковые мероприятия. Все надеются на чудо, мы должны это сделать", - сказал он.

Ранее сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что дело о пожаре в Одесском детском лагере держит на особом контроле.



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