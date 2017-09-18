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Дело 2 мая: прокуроры категорически не согласны с решением суда

18.09.2017 18:22
Прокуратура Одесской области не согласна с решением суда по антимайдановцев и будет подавать апелляцию
Дело 2 мая: прокуроры категорически не согласны с решением суда
Фото: dumskaya.net

Прокуратура "категорически не согласна" с решение Ильичевского городского суда и готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор по фигурантам "дела 2 мая". Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она уточняет, что в ходе судебного заседания прокуратура ходатайствовала назначить наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Доказательства, полученные следственными органами полиции и прокуратурой Одесской области после передачи уголовного производства центральным аппаратом в Одессу и переданы суду, приняты не были.

Ранее сегодня сообщалось, что суд полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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