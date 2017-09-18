В драке возле суда в Черноморске пострадали 20 правоохранителей

Столкновения произошли возле суда, в котором ранее сегодня вынесли оправдательный приговор антимайдановцам

По меньшей мере 20 полицейских и нацгвардейцев получили телесные повреждения разной степени тяжести в столкновениях возле суда Черноморска. Об этом сообщил советник начальника областного главка полиции Руслан Форостяк, передает Думская.

Ранее сегодня в суде, возле которого произошли столкновения, вынесли оправдательный приговор 20 антимайдановцам, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Форостяк также сообщил, что по факту случившегося открыто уголовное производство. Предварительная квалификация - часть 4 ст. 296 УК (групповое хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

О пострадавших среди нападавших не сообщается.



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