ГУР: В Донбассе главарь расстрелял боевика из-за личной неприязни
В подразделениях оккупационных войск в Донбассе продолжаются случаи грубых нарушений воинской дисциплины, дезертирства и других правонарушений и преступных действий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Facebook.
"10 сентября командир одного из подразделений "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка" так называемой морской пехоты по причине личной неприязни расстрелял подчиненного боевика", - сообщает разведка.
Растет количество случаев самовольного оставления боевиками мест службы, особенно из подразделений, вовлеченных в работы по инженерному оборудованию боевых позиций. Больше всего таких случаев отмечено в "3-й отдельной мотострелковой бригаде" и "9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку" морской пехоты оккупантов.
Кроме того, увеличивается количество дезертиров во "2-й отдельной мотострелковой бригаде", что связано с попыткой уйти от ответственности за хищение военного имущества. В связи с этим российское оккупационное командование усилило комендантскую службу в тыловых районах, проводятся комплексные мероприятия по задержанию и возвращения дезертиров в подразделения.
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