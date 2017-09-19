СБУ разоблачила на взятке заместителя мэра Первомайска: фото

Заммэра Первомайска Николаевской области требовала 25 тыс грн от бизнесмена за разрешительную документацию на установку рекламных конструкций

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке вице-мэра города Первомайск Николаевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Полиция установила, что заместитель мэра города областного значения требовала 25 тыс грн от местного предпринимателя за согласование разрешительной документации на установку рекламных конструкций. Чиновница обещала коммерсанту обеспечить упрощенную процедуру рассмотрения заявки, лично инициировав рассмотрение в горсовете.

Сотрудники спецслужбы задержали заместителя мэра на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Чиновницу задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ей подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

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