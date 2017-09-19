Гибель детей в Одессе: отстранены три чиновника горсовета

На сессию городского совета вынесен вопрос о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от занимаемых должностей трех чиновников горадминистрации в связи с пожаром в детском лагере Виктория. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Одесского областного совета Анна Позднякова.

Согласно сообщению, отстранены вице-мэр по гуманитарным вопросам, начальник управления капитального строительства и руководитель городского ГАСК (Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля, - ред.).

Также депутат отметила, что на сессию городского совета вынесен вопрос о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования.

Согласно открытым источникам информации, вице-мэром по гуманитарным вопросам является Зинаида Цвиринько, начальником управления капитального строительства - Борис Панов, руководителем городского ГАСК - Александр Авдеев.

Напомним, по делу о пожаре в детском лагере Виктория в Одессе следствие на данный момент подозревает директора этого учреждения и ответственного за пожарную безопасность.

Вчера прокуратура провела обыски в департаменте образования горсовета Одессы и районном отделе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

15 сентября 2017 года поздно вечером в лагере произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей.

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