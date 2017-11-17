Саакашвили заявил о похищении в Киеве граждан Грузии (обновлено)

Экс-губернатор и депутат Юрий Деревянко сообщают о похищении в столице граждан Грузии

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве грузинских граждан. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Киеве похитили грузинского журналиста, сотрудника одного из самых популярных грузинских телеканалов, у него была аккредитация и все документы для нахождения в Украине", - написал Саакашвили. Речь идет об операторе телеканала Рустави-2 Тамазе Шавшишвили.

Экс-губернатор опубликовал фото с арендованной квартиры похищенного журналиста.

Кроме того, экс-губернатор заявил о похищении добровольца АТО Вано Надирадзе. Видео с места происшествия опубликовал депутат Юрий Деревянко.

По данным депутата, похищены также бывший охранник Саакашвили Зураб Цинцадзе и Мамук Абшидзе.

Саакашвили сообщает, что похищенные находятся в одном из терминалов аэропорта Жуляны.

В прямом эфире, который в Facebook вел Деревянко из Жулян, адвокат грузинского оператора Шавшишвили сообщил, что из квартиры были похищены его клиент, а также другие граждане Грузии. По словам правозащитника, в общей сложности похитили девять человек. Все они находятся сейчас в Жулянах.

10 ноября в Госпогранслужбе опровергли задержание 11-летнего сына Саакашвили в аэропорту Борисполь, о котором заявил политик.

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