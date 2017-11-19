В Запорожье перевернулся военный грузовик: водитель погиб - фото
В Запорожье на трассе Харьков-Симферополь перевернулся военный грузовик, в результате чего один человек погиб. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.
"Погиб водитель грузовика, ДТП занимается военная служба правопорядка", - отметили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.
В полиции уточнили, что один человек получил травмы.
Авария произошла сегодня около 09:00.
Автомобиль КрАЗ, в котором находилось двое военных, перевернулся в кювет.
Причину ДТП устанавливают, но по предварительной информации, водитель грузовика резко свернул с дороги на обочину.
16 августа военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Одесской области.
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