В Запорожье перевернулся военный грузовик: водитель погиб - фото

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один военный, еще один получил травмы различной степени тяжести

В Запорожье на трассе Харьков-Симферополь перевернулся военный грузовик, в результате чего один человек погиб. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

"Погиб водитель грузовика, ДТП занимается военная служба правопорядка", - отметили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

В полиции уточнили, что один человек получил травмы.





Авария произошла сегодня около 09:00.





Автомобиль КрАЗ, в котором находилось двое военных, перевернулся в кювет.

Причину ДТП устанавливают, но по предварительной информации, водитель грузовика резко свернул с дороги на обочину.

16 августа военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Одесской области.

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