Под Славянском столкнулись Mitsubishi и Dacia: двое погибших
Возле Славянска Донецкой области в аварии два человека погибли, еще два получили травмы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области на своей странице в Facebook.
"Лобовое столкновение Mitsubishi и Dacia произошло сегодня около 05:20 на 670 км автодороги Киев - Довжанский. 31-летний водитель и 52-летний пассажир Dacia погибли на месте происшествия, водитель и пассажир внедорожника госпитализированы", - сказано в сообщении.
Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.
Фото: facebook.com/don.gunp
Проводится следствие.
Ранее сегодня сообщалось, что в Запорожье на трассе Харьков-Симферополь перевернулся военный грузовик, в результате чего один человек погиб.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.11.17
08:31
-
17.11.17
08:30
-
17.11.17
18:45
-
17.11.17
16:44
-
17.11.17
17:18
Новости партнеров
- 75625
- 55065
- 29181
- 23892
- 23292