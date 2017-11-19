Под Славянском столкнулись Mitsubishi и Dacia: двое погибших

По данным полиции, 31-летний водитель и 52-летний пассажир Dacia погибли, водитель и пассажир внедорожника Mitsubishi госпитализированы

Возле Славянска Донецкой области в аварии два человека погибли, еще два получили травмы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области на своей странице в Facebook.

"Лобовое столкновение Mitsubishi и Dacia произошло сегодня около 05:20 на 670 км автодороги Киев - Довжанский. 31-летний водитель и 52-летний пассажир Dacia погибли на месте происшествия, водитель и пассажир внедорожника госпитализированы", - сказано в сообщении.





Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.





Фото: facebook.com/don.gunp

Проводится следствие.

Ранее сегодня сообщалось, что в Запорожье на трассе Харьков-Симферополь перевернулся военный грузовик, в результате чего один человек погиб.

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