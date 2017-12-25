В общежитии Запорожья произошел взрыв: есть погибшие

Погибшие - мужчина и женщина. По предварительной версии, в здании взорвалась граната

В Запорожье в общежитии на улице Бородинская произошел взрыв, в результате которого один человек погиб на месте, еще один - в машине скорой помощи, сообщают у пресс-службе местной полиции, передает Радио Свобода.

Погибшие - мужчина и женщина. По предварительной версии, в здании взорвалась граната.

На месте работают сотрудники полиции и спасатели.

24 декабря в Днепре в результате взрыва в квартире пострадала сотрудница полиции.

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