В общежитии Запорожья произошел взрыв: есть погибшие
25.12.2017 00:11
Погибшие - мужчина и женщина. По предварительной версии, в здании взорвалась граната
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Запорожье в общежитии на улице Бородинская произошел взрыв, в результате которого один человек погиб на месте, еще один - в машине скорой помощи, сообщают у пресс-службе местной полиции, передает Радио Свобода.
Погибшие - мужчина и женщина. По предварительной версии, в здании взорвалась граната.
На месте работают сотрудники полиции и спасатели.
24 декабря в Днепре в результате взрыва в квартире пострадала сотрудница полиции.
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