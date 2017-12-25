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Фейки боевиков: как запугивают луганчан на линии разграничения

25.12.2017 09:53
Источники LIGA.net сообщили, что террористы придумали фейк, чтобы запугать тех, кто пересекает линию разграничения в Станице накануне праздников
Фейки боевиков: как запугивают луганчан на линии разграничения
Фото: скриншот видео

Боевики запугивают местных жителей, которые пересекают линию разграничения в Станице Луганской, что украинские пограничники якобы не будут пускать без предоставления флюорографии.

По словам нескольких источников LIGA.net, появился новый фейк. 

"Они (пророссийские наемники, - ред.) говорят, что якобы Украина не пустит луганчан без подтверждения от врача, что нет заболеваемости туберкулезом. Сначала они говорили только тем, кто переносит туда товар, сейчас - практически всем", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Руслан Грех сегодня в комментарии LIGA.net опроверг информацию о возможном недопуске со стороны украинских пограничников.

"Для пересечения таких условий нет", - подчеркнул он.

До этого, когда ремонтировали мост, 9-10 декабря, террористы пугали обстрелами со стороны ВСУ восточных кварталов временно оккупированного Луганска.

24 декабря Генеральный штаб Украины опроверг ложное сообщение российских пропагандистов о мифическом украинском военнослужащем, который якобы попросил у страны-агрессора РФ статус беженца.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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