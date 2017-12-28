Суд приговорил Шуфрича-младшего к трем годам условно

Шуфрич-младший заявил, что считает себя виновным в этом инциденте и попросил суд учесть его раскаяние

Суд признал виновным Нестора Шуфрича-младшего в совершении ДТП и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год. Об этом в Facebook сообщил адвокат потерпевшего Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко.

"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - написал он.

Шуфрич-младший заявил, что считает себя виновным в этом инциденте и попросил суд учесть его раскаяние.

Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Мельниченко выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривень.

26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор сбил человека на улице Шота Руставели в Киеве.

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