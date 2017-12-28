В Германии украинец на фуре въехал в машину полиции: есть жертвы
В ночь на 28 декабря на автодороге возле немецкого города Фирзен грузовик с украинскими номерами врезался в полицейский автомобиль. Погибла женщина-офицер, двое ее коллег получили травмы, сообщает RTL.
Издание отмечает, что во время аварии автомобиль полиции был припаркован на обочине, и на нем были включены проблесковые маячки.
Согласно сообщению, после столкновения грузовик протащил машину с полицейскими около 200 метров.
По данным СМИ, в крови водителя-украинца обнаружен алкоголь.
Как сообщил Укринформу генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров, водитель находится в СИЗО города Менхенгладбах, земля Северный Рейн-Вестфалия.
По его словам, работники дипмиссии узнали о происшествии из СМИ, после чего сами немедленно связались с органами правопорядка.
Сегодня возле Львова дизель-поезд на железнодорожном переезде врезался в автомобиль скорой помощи. Пострадали три человека.
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