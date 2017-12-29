Обещали "потерять" на этапе: политзаключенных везут из Крыма в РФ

Адвокат Александр Попков рассказал, что четырех политзаключенных перевезли из Крыма в РФ, при этом "травили собаками и пинали"

Четырех обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" вывезли из СИЗО в оккупированном Симферополе и доставили в российский Краснодар, где они ждут этапа в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил в Facebook адвокат украинских политузников Александр Попков.

"Поступила информация, что в СИЗО-1 Краснодара издеваются над Эмир-Усеин Куку и Вадимом Сируком, крымскими мусульманами, которых этапируют из Крыма в Ростов-на-Дону. Вывели из транзитной камеры, травили собаками, пинали, обещали "потерять" на этапе", - написал Попков.

Он уточнил, что это происходило вчера или позавчера, что сейчас с ними неизвестно. "В преддверии длинных праздников подобное слишком тревожит. Обратился в Краснодарскую ОНК, там обещают помочь", - рассказывает адвокат.

По непроверенной информации, Куку, возможно, уже находится в Ростове, добавил Попков.

4 декабря 2017 года стало известно, что оккупанты этапируют из Симферополя в российский город Ростов политзаключенного Эмира-Усеина Куку и других фигурантов так называемого дела Хизб ут-Тахрир.

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