Во Львове киевлянка пыталась украсть 220 киндер-сюрпризов

Стоимость товара, который пыталась украсть женщина, превышает семь тысяч гривень. Задержанной грозит штраф, исправительные работы либо тюрьма

Во Львове задержали 33-летнюю жительницу Киева, которая, по предварительным данным, пыталась похитить из местного гипермаркета 220 яиц Киндер-сюрприз. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Курьезный инцидент произошел в четверг, 28 декабря. Киевлянка была задержана в торговом зале гипермаркета сотрудником полиции охраны.

Стоимость товара, который пыталась украсть задержанная, превышает семь тысяч гривень.

За это правонарушение женщине грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или до двух лет исправительных работ, либо же до трех лет тюрьмы.

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В августе 2017 года в Германии воры угнали прицеп грузового автомобиля с 20 тоннами шоколадной пасты Нутелла и яйцами Киндер-сюрприз.

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