Нападение на Укрпочту в Харькове: освобождены пятеро заложников

Глава СБУ Василий Грицак доложил президенту Петру Порошенко об освобождении пятерых заложников в Харькове

Из здания отделения Укрпочты в Харькове, где мужчина совершил вооруженное нападение и захватил заложников, освободили пять человек - трех женщин и двоих детей. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении пятерых заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - написал он.

Видео освобождения заложников опубликовала Украинская правда. Отмечается, что нескольких взрослых и детей вывели из здания в сопровождении медиков. Журналистов к месту происшествия не подпускают.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.



"Сейчас по приказу главы Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с и.о. главы МВД Сергеем Яровым, из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРДа. Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы", - отметил Тракало.

В то же время пресс-служба полиции Харьковской области сообщает, что в момент нападения в отделении находились девять взрослых и двое детей, то есть, предположительно, сейчас в заложниках остаются шесть человек.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 УК (захват заложников).

Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.

Видео: facebook.com/ukrpravda

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