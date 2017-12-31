Во Львовской области перевернулся автобус: 8 человек травмированы

В результате ДТП во Львовской области травмирован водитель микроавтобуса и семеро пассажиров

Пассажирский микроавтобус перевернулся во Львовской области. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в результате водитель и еще семеро его пассажиров получили травмы.



В Жовковское отделение полиции 31 декабря 2017 года в 02:25 поступила информация о том, что на объездной дороге неподалеку от села Воля-Высоцкая произошло ДТП с пострадавшими. "Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", 35-летний житель города Тернополь, не справился с управлением, вследствие чего микроавтобус перевернулся. Телесные повреждения получили водитель и семь его пассажиров - жители Волынской, Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей", - указывает пресс-служба.



Всех пострадавших были доставили в больницы в Жовкве и Львове. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.