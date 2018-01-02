Освобожденный Козловский о пытках боевиками: Это был ужас
Украинский религиовед Игорь Козловский рассказал подробности пыток со стороны боевиков над украинскими заложниками. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.
"Это был ужас, произвол и фантасмагория", - сказал Козловский. Он добавил, что террористы держали сначала его в подвале.
"Когда меня пытали те (когда я был с мешком на голове) они кричали, что они есть "русский мир". И это такая мифологема, которую они придумали и никто не знает, что это такое. На шпионаж были только намеки. У них (боевиков, - ред.) небольшие фантазии - избиения, ток электрический, подвешивали", - добавил Козловский.
Он сказал, что боевики угрожали пытать его сына на глазах во время задержания в квартире Донецка.
Козловский считает, что Украине необходимо зрелое украинское гражданское общество.
"Мы должны с обществом разговаривать там (ОРДЛО, - ред.). Как это делать - не знаю, нужно достучаться до каждого, чтобы они тебя услышали. А, чтобы услышали, нужно говорить, в том числе и их языком, и находить точки соприкосновения, без которых нельзя двигаться вперед", - подчеркнул он.
Козловский добавил, что он продолжал читать украинские журналы в тюрьме, которые ему передавали родные.
Он сказал, что во временно оккупированном Донбассе люди сейчас практически выживают.
"У людей нет работы. И военная служба то, где можно заработать деньги. Там сделано это специально", - уточнил он.
По его словам, в ОРДЛО живет много украинских патриотов. "Много людей проукраинских живет, за ними наблюдают. Пишут эти доносы, также стукачество есть", - отметил Козловский.
По информации LIGA.net во временно оккупированной Горловке боевики вели видеозапись обмена украинских заложников, а российские СМИ специально проигнорировали освобождение Козловского. "Никто из них (российских пропагандистов, - ред.) к нему не подошел", - сказал источник LIGA.net.
27 декабря в результате обмена был освобожден из плена боевиков Козловский.
3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа Игоря Козловского и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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