Освобожденный Козловский о пытках боевиками: Это был ужас

Бывший заложник, украинский ученый Игорь Козловский рассказал, что во время пыток террористы кричали ему, что они есть "русский мир"

Украинский религиовед Игорь Козловский рассказал подробности пыток со стороны боевиков над украинскими заложниками. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"Это был ужас, произвол и фантасмагория", - сказал Козловский. Он добавил, что террористы держали сначала его в подвале.

"Когда меня пытали те (когда я был с мешком на голове) они кричали, что они есть "русский мир". И это такая мифологема, которую они придумали и никто не знает, что это такое. На шпионаж были только намеки. У них (боевиков, - ред.) небольшие фантазии - избиения, ток электрический, подвешивали", - добавил Козловский.

Он сказал, что боевики угрожали пытать его сына на глазах во время задержания в квартире Донецка.

Козловский считает, что Украине необходимо зрелое украинское гражданское общество.

"Мы должны с обществом разговаривать там (ОРДЛО, - ред.). Как это делать - не знаю, нужно достучаться до каждого, чтобы они тебя услышали. А, чтобы услышали, нужно говорить, в том числе и их языком, и находить точки соприкосновения, без которых нельзя двигаться вперед", - подчеркнул он.

Козловский добавил, что он продолжал читать украинские журналы в тюрьме, которые ему передавали родные.

Он сказал, что во временно оккупированном Донбассе люди сейчас практически выживают.

"У людей нет работы. И военная служба то, где можно заработать деньги. Там сделано это специально", - уточнил он.

По его словам, в ОРДЛО живет много украинских патриотов. "Много людей проукраинских живет, за ними наблюдают. Пишут эти доносы, также стукачество есть", - отметил Козловский.

По информации LIGA.net во временно оккупированной Горловке боевики вели видеозапись обмена украинских заложников, а российские СМИ специально проигнорировали освобождение Козловского. "Никто из них (российских пропагандистов, - ред.) к нему не подошел", - сказал источник LIGA.net.

27 декабря в результате обмена был освобожден из плена боевиков Козловский.

3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа Игоря Козловского и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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