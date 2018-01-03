Сотрудниц Укрпочты наградили за помощь в освобождении заложников

Всего МВД наградило ценными подарками "за смелые и решительные действия" четырех граждан

МВД наградило трех сотрудниц харьковского отделения Укрпочты за помощь в освобождении заложников во время инцидента, который случился 30 декабря на улице Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Всего министерство наградило ценными подарками четырех граждан "за смелые и решительные действия, проявленные при освобождении заложников, захваченных в отделении Укрпочты".

Часы от МВД получили операторы отделения Укрпочты Анна Коропец и Елена Лукьяненко, начальник этого отделения Виктория Мущир, а также частный предприниматель Алексей Маврин.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские, участвовавшие в освобождении заложников, получили нагрудные знаки "За отвагу в службе".

При этом глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что к такой бескровной реализации привела работа переговорщиков, психологов, а также полное взаимодействие и коммуникация между работниками оперативного подразделения и самими заложниками".

Между тем, местные харьковские СМИ со ссылкой на представителей Укрпочты пишут, что злоумышленника обезвредили сами сотрудники отделения.

"Работники увидели, что ведет он себя неадекватно, потому что он употреблял алкогольные напитки, и с помощью клиента, который оказался одним из заложников, это представитель торгового супермаркета "Рост" - сейчас мы его разыскиваем - по обоюдному решению наших сотрудников с этими молодым человеком наши девушки решили задержать этого преступника. Каким-то образом взялись где-то силы, заломили руки, связали его и впустили представителей полиции в здание для того, чтобы завершить всю эту операцию", - рассказала изданию Mediaport временно исполняющая обязанности директора Харьковской дирекции ПАО Укрпочта Галина Башлай.

30 декабря в Харькове местный житель Владимир Безух захватил 11 заложников в отделении Укрпочты. После штурма здания он был задержан, а заложники освождены без потерь.

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