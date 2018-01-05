СБУ нашла в Киеве "экс-министра" оккупантов в Крыму: фото

Сотрудники Службы изъяли у псевдочиновника паспорт гражданина РФ и "служебное удостоверение" с подписью так называемого главы Крыма Сергея Аксенова

Сотрудники Службы безопасности установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".

Отмечается, что обыск по временному месту жительства Михальчевского в столице проведен в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена).

"Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" с подписью Аксенова (подконтрольный Кремлю так называемый глава Крыма Сергей Аксенов - ред.) и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

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В пресс-центре СБУ в комментарии Укринформу уточнили, что правоохранители так называемого экс-министра не задерживали, а только провели у него обыски.

Согласно информации из Сети, подконтрольные России самопровозглашенные власти в Крыму назначили Михальчевского так называемым министром здравоохранения в марте 2014 года. На этой "должности" он пробыл до июня 2014-го.

18 декабря 2017 года в Одессе суд арестовал задержанного пособника российских оккупантов, который содействовал аннексии Крыма весной 2014-го.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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