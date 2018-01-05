Полиция частично воссоздала маршрут Ноздровской перед убийством

Передвижение Ирины Ноздровской зафиксировали более 30 камер видеонаблюдения

Полиции удалось воссоздать маршрут правозащитницы Ирины Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве до станции метро Героев Днепра. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.

В частности, он сообщил, что с использованием технических возможностей было отслежено ее передвижение и примерное время смерти. Однако окончательный вывод будет сделан по окончании комплексной экспертизы, отметил Аброськин.

По его словам, исследование информации с камер наружного наблюдения продолжается. Передвижение Ноздровской зафиксировали более 30 камер видеонаблюдения.

"Однако эти камеры не являются государственной собственностью, поэтому доступ к каждой из них - только по решению суда. Сегодня полиция получила доступ не ко всем камерам", - сообщил первый замглавы Нацполиции.

В то же время он отметил, что проверяются различные версии совершения этого преступления. В частности, и версия причастности к убийству гражданина, сбившего насмерть сестру правозащитницы.

"Мы предполагаем, что Ирина все-таки доехала домой. Там ее могли ждать, или же она ехала вместе с убийцей", - добавил Аброськин.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.

Согласно данным экспертизы, смерть наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

3 января сообщалось, что найденная мертвой Ноздровская, по предварительным данным экспертизы ее тела, умерла насильственной смертью; окончательно причина ее гибели будет установлена позже

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