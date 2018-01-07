Боевики угрожают и блокируют передвижения СММ ОБСЕ - СЦКК

С начала 2018 года были зафиксированы случаи угроз, ограничения доступа миссии к военным объектам и свободы передвижения патрулей

Боевики в Донбассе продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе, сообщает украинская сторона СЦКК.

С начала 2018 года были зафиксированы случаи угроз, ограничения доступа миссии к военным объектам и свободы передвижения патрулей на временно неподконтрольных территориях.

Отмечается, что в августе 2017 главари боевиков издали "приказ" не ограничивать свободу передвижения СММ ОБСЕ, однако с тех пор количество угроз и ограничений работы миссии только увеличилось.

6 января сообщалось, что в районе населенного пункта Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа Аурига.

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