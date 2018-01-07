Боевики угрожают и блокируют передвижения СММ ОБСЕ - СЦКК
Боевики в Донбассе продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе, сообщает украинская сторона СЦКК.
С начала 2018 года были зафиксированы случаи угроз, ограничения доступа миссии к военным объектам и свободы передвижения патрулей на временно неподконтрольных территориях.
Отмечается, что в августе 2017 главари боевиков издали "приказ" не ограничивать свободу передвижения СММ ОБСЕ, однако с тех пор количество угроз и ограничений работы миссии только увеличилось.
6 января сообщалось, что в районе населенного пункта Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа Аурига.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:50
-
05.01.18
13:25
-
05.01.18
16:49
-
05.01.18
09:09
-
05.01.18
14:58
Новости партнеров
- 50849
- 35333
- 29929
- 28904
- 20058