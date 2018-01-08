В Чехии расследуют 10 дел против воюющих за боевиков в Донбассе
Чешские силы безопасности расследуют несколько случаев участия граждан Чехии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков. Об этом сообщает Hromadskeradio со ссылкой на расследование чешского еженедельника Respekt.
Правоохранители расследуют более 10 случаев наемничества в Донбассе. Одному наемнику уже предъявили обвинение, еще двое погибли на востоке Украины.
Правоохранители вышли на чехов, которые могли воевать в ОРДЛО, через социальные сети: пользователь Facebook под псевдонимом Gardist Dnr опубликовал у себя на странице фото в военной форме и с оружием. Сейчас эти фото удалены.
Полиция выяснила, что этот мужчина 1984 года прибыл в Донецк 11 апреля 2015 года с целью вступить в "республиканскую гвардию", которая занимается разведывательными и десантно-штурмовыми боевыми операциями, патрулированием на территории террористической организации "ДНР".
В Чехию мужчина вернулся 5 мая 2015, когда его виза закончилась.
На родине его обвиняют в "подготовке террористического преступления". Мужчина отрицает участие в вооруженном конфликте. Он лишь признает, что в ДНР посещал с родителями девушку в Украине.
25 июня 2017 года сообщалось, что чешские судебные органы начали рассмотрение дела по обвинению в адрес чешского гражданина в участии в боях на территории Украины на стороне боевиков Донбасса.
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