В Чехии расследуют 10 дел против воюющих за боевиков в Донбассе

Одному наемнику террористов уже предъявили обвинение, еще двое чехов, воюющих против Украины, погибли в зоне АТО

Чешские силы безопасности расследуют несколько случаев участия граждан Чехии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков. Об этом сообщает Hromadskeradio со ссылкой на расследование чешского еженедельника Respekt.

Правоохранители расследуют более 10 случаев наемничества в Донбассе. Одному наемнику уже предъявили обвинение, еще двое погибли на востоке Украины.

Правоохранители вышли на чехов, которые могли воевать в ОРДЛО, через социальные сети: пользователь Facebook под псевдонимом Gardist Dnr опубликовал у себя на странице фото в военной форме и с оружием. Сейчас эти фото удалены.

Полиция выяснила, что этот мужчина 1984 года прибыл в Донецк 11 апреля 2015 года с целью вступить в "республиканскую гвардию", которая занимается разведывательными и десантно-штурмовыми боевыми операциями, патрулированием на территории террористической организации "ДНР".

В Чехию мужчина вернулся 5 мая 2015, когда его виза закончилась.

На родине его обвиняют в "подготовке террористического преступления". Мужчина отрицает участие в вооруженном конфликте. Он лишь признает, что в ДНР посещал с родителями девушку в Украине.

25 июня 2017 года сообщалось, что чешские судебные органы начали рассмотрение дела по обвинению в адрес чешского гражданина в участии в боях на территории Украины на стороне боевиков Донбасса.

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