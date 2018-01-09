Подозреваемый в убийстве Ноздровской арестован без права залога

Адвокат Юрия Россошанского просил избрать подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей

Вышгородский суд арестовал Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, на два месяца без права залога. Соответствующее решение судья огласил сегодня, 9 января, рассмотрев ходатайство прокуроров об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд... постановил: ходатайство (прокуратуры) удовлетворить, применить к подозреваемому Россошанскому Юрию Викторовичу меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО сроком на 60 дней без определения возможности внесения залога", - объявил судья, добавив, что срок содержания под стражей отсчитывается с момента задержания - 8 января. Таким образом, Россошанский взят под стражу до 8 марта 2018 года включительно.

Решение о мере пресечения может быть обжаловано в течение пяти дней.

Судья также назвал риск уклонения Россошанского от досудебного расследования и суда "обоснованным и доказанным", поскольку подозреваемый "сбежал с места преступления, уничтожил часть вещественных доказательств, кроме того, может влиять на потерпевшего, а также препятствовать следствию".

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Судья добавил, что в случае обвинительного приговора Россошанскому грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Адвокат Россошанского просил избрать подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, а именно личное обязательство.

Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской, и был за это приговорен к тюрьме. Дело о гибели сестры юрист вела в суде почти два года, добиваясь наказания для обвиняемого.

8 января 2018 года Россошанскому-старшему было объявлено подозрение в убийстве Ноздровской по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

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