Земельные махинации под Киевом: мэру Бучи грозит до 6 лет тюрьмы

Ряд действующих и бывших чиновников Бучи обвиняют в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их назначения

Мэру Бучи (Киевская область) Анатолию Федоруку, а также секретарю Бучанского горсовета и экс-начальникам городского отдела Госкомзема грозит до шести лет тюремного заключения по обвинению в земельных махинациях. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, ГПУ завершила досудебное расследование против действующих и бывших чиновников Бучи, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения (ч. 2 ст. 364 УК).

По версии следствия, чиновники в течение 2002-2015 годов "незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн".

"По результатам досудебного расследования 9 января 2018 года прокурором в уголовном производстве обвинительный акт… направлен в Ирпенский горсуд Киевской области… для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что санкцией статьи, инкриминируемой обвиняемым, предусмотрено от трех до шести лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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21 июля 2016 года ГПУ провела обыски у Федорука по делу о земельных махинациях. 13 октября того же года суд отправил мэра Бучи под домашний арест с электронным браслетом.

3 июля 2017 года следствие составило и предъявило мэру Бучи, секретарю горсовета и экс-начальникам Госкомзема в городе окончательное подозрение.

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