НАБУ: Депутат Одесского облсовета предлагал взятку детективу Бюро
Депутата Одесского областного совета подозревают в предложении взятки детективу Национального антикоррупционного бюро в размере $500 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Депутату и его предполагаемому сообщнику сотрудники Бюро и Генпрокуратуры сообщили о подозрении сегодня, 12 января.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Как утверждают в НАБУ, взятку детективу предлагали в обмен на снятие ареста со счетов фирмы, задействованной, по данным следствия, в схеме завладения бюджетными средствами путем продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. В Бюро предполагают, что подозреваемый депутат является бенефициаром (выгодоприобретателем) вышеуказанной фирмы.
Сейчас решается вопрос избрания обоим фигурантам меры пресечения.
В НАБУ напоминают, что вышеупомянутое здание одесского госпредприятия "Завод Краян" в начале 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрел горсовет Одессы уже за 185 млн грн.
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Данные факты детективы Бюро начали расследовать в ноябре 2016 года, а в декабре того же года был инициирован арест счетов фирмы-фигуранта.
Фамилию подозреваемого депутата НАБУ, в соответствии с требованиями законодательства, не раскрывает.
Тем временем пресс-служба Генпрокуратуры сообщает, что правоохранители пытаются установить местонахождение фигурантов дела, скрывающихся от следствия.
"Проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемых с целью вручения им ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
В случае, если эти поиски не увенчаются успехом или подозреваемые не явятся к следователю, депутата и его сообщника объявят во всеукраинский и международный розыск, отметили в ГПУ.
5 января 2018 года сообщалось, что в Харькове задержали двух чиновников ГФС, которые требовали у бизнесмена $40 тысяч за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение к уголовной ответственности.
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