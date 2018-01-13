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"Тишина" на фронте: два часа боевики били по позициям ВСУ из БМП

13.01.2018 07:07
В темное время суток российские наемники обстреливали позиции украинских военных возле Троицкого из запрещенных минометов, БМП и гранатометов
"Тишина" на фронте: два часа боевики били по позициям ВСУ из БМП
Фото: www.facebook.com/ato.news

Подконтрольные Кремлю боевики на фронте продолжают нарушать режим тишины, активно обстреливая позиции сил АТО в темное время суток из запрещенных минскими договоренностями минометов, вооружения БМП и гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook

"На луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников вокруг Троицкого", - говорится в сообщении.

Также штаб сообщает о массированном обстреле с небольшими перерывами на протяжении двух часов позиций ВСУ у Луганского, Катериновки и Станицы Луганской.

Также сообщается, что террористы вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО в районе Водного и Широкино на донецком направлении фронта. Позиции вблизи Авдеевки подверглись обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В общем, за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины", отмечает штаб. "В пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь", - добавили в пресс-службе.

В результате обстрелов нет потерь среди украинских военнослужащих, однако двое из них получили ранения.

ОБСЕ в отчете за 11 января заявляет об обнаружении неотведенной боевиками от линии разграничения реактивной установки залпового огня "Град" и другой тяжелой техники.

Читайте также: В Донбассе началась фаза эскалации - ОБСЕ 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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