"Тишина" на фронте: два часа боевики били по позициям ВСУ из БМП
Подконтрольные Кремлю боевики на фронте продолжают нарушать режим тишины, активно обстреливая позиции сил АТО в темное время суток из запрещенных минскими договоренностями минометов, вооружения БМП и гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook
"На луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников вокруг Троицкого", - говорится в сообщении.
Также штаб сообщает о массированном обстреле с небольшими перерывами на протяжении двух часов позиций ВСУ у Луганского, Катериновки и Станицы Луганской.
Также сообщается, что террористы вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО в районе Водного и Широкино на донецком направлении фронта. Позиции вблизи Авдеевки подверглись обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В общем, за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины", отмечает штаб. "В пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь", - добавили в пресс-службе.
В результате обстрелов нет потерь среди украинских военнослужащих, однако двое из них получили ранения.
ОБСЕ в отчете за 11 января заявляет об обнаружении неотведенной боевиками от линии разграничения реактивной установки залпового огня "Град" и другой тяжелой техники.
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