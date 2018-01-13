В ДТП под Прагой пострадали 48 человек

МИД Украины выясняет, нет ли среди пострадавших украинцев

Возле Праги в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли 3 и пострадали 48 человек. Об этом сообщает АР.



Согласно сообщению, авария случилась 12 января недалеко от города Горомержице.

По версии властей, муниципальный автобус врезался в дерево после того, как столкнулся с автомобилем.

Во время аварии погибли водитель автобуса, водитель автомобиля и один из пассажиров автобуса.

Пражская спасательная служба сообщает, что среди раненых - 12 подростков.

МИД Украины выясняет, нет ли среди пострадавших граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

12 января около Луцка автомобиль BMW врезался в рейсовый автобус, в результате чего погибли два человека.

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