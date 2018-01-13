В ДТП под Прагой пострадали 48 человек
Возле Праги в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли 3 и пострадали 48 человек. Об этом сообщает АР.
Согласно сообщению, авария случилась 12 января недалеко от города Горомержице.
По версии властей, муниципальный автобус врезался в дерево после того, как столкнулся с автомобилем.
Во время аварии погибли водитель автобуса, водитель автомобиля и один из пассажиров автобуса.
Пражская спасательная служба сообщает, что среди раненых - 12 подростков.
МИД Украины выясняет, нет ли среди пострадавших граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
12 января около Луцка автомобиль BMW врезался в рейсовый автобус, в результате чего погибли два человека.
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