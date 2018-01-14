В Ливии освободили похищенного боевиками украинского врача

Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен

В Ливии освободили украинского врача, похищенного несколько дней назад местными боевиками. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Тунисе.

"13 января 2018 года в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себха и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен.

Посольство также настоятельно призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку "в условиях сложной ситуации с безопасностью в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематично".

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В декабре 2016 года были освобождены двое украинских моряков - членов экипажа судна, арестованного в марте того года в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.

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