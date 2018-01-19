В комиссии МВД у ветерана требовали взятку за инвалидность - СБУ
Сотрудники СБУ задержали чиновника военно-врачебной комиссии поликлиники МВД в Кропивницком по подозрению в получении взятки за оформление инвалидности участнику боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В СБУ утверждают, что чиновник требовал у бывшего военнослужащего, участника боевых действий тысячу долларов США за назначение ему установленной третьей группы инвалидности.
В спецслужбе говорят, что задокументировали получение злоумышленником первой части взятки - 500 долларов.
"Сотрудники СБ Украины задержали чиновника в собственном кабинете после перечисления на его банковскую карточку второй части неправомерной выгоды в размере 14,5 тысяч гривень", - сказано в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК, и избрании меры пресечения.
Напомним, прокуратура Киева вместе со следователями СБУ утверждает, что разоблачила на получении $1100 неправомерной выгоды инспектора сектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Киева.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:19
-
18:24
-
17:35
-
17:22
-
16:43
Новости партнеров
- 133760
- 128556
- 112856
- 57146
- 32775