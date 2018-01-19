Перестрелка в Одессе: количество жертв возросло

Всего в ходе задержания предполагаемого преступника в Одессе погибли три человека

В результате перестрелки в Одессе, возникшей в ходе задержания предполагаемого преступника, погибли три человека: сам злоумышленник и его сообщник, позже в больнице умер один из раненых полицейских. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице, Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своего долга", - написал он.

До этого из сообщений МВД было известно о пяти пострадавших, трое из которых - полицейские. Погибли двое: преступник и его сообщник, которого тот сам застрелил.

В полиции сообщили, что около 15:30 выехали на вызов по адресу ул. Новосельского. Правоохранители получили информацию о том, что там находится разыскиваемый за хулиганство с применением оружия.

После прибытия на место злоумышленник устроил перестрелку: ранил трои полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника, отметили в полиции.

Правоохранители пытались задержать преступника, но тот начал отстреливаться из пистолета-пулемета калибром 9 мм.

Преступника ликвидировали на месте полицейские, которые приехали на подкрепление.

По информации издания Думская, убитый преступник - Валентин Дорошенко, известный своими пророссийскими взглядами. Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания облУВД на ул. Еврейской осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.

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