Дыминский пытается избежать объявления в розыск Интерполом - МВД

Дыминский пожаловался в Интерпол, после чего там запросили у Украины дополнительную информацию по его делу, сообщили в МВД

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП президент ФК Карпаты Петр Дыминский пожаловался в комиссию Интерпола, чтобы его не объявляли в международный розыск. Об этом в комментарии Украинской правде сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

"Он пожаловался в комиссию по примеру всех наших беглецов, чтобы его не объявляли в розыск с выставлением красной карточки в информационной системе организации", - сказал он.

По словам Шевченко, комиссия по контролю за файлами центрального бюро Интерпола обратилась к украинскому бюро с просьбой предоставить дополнительные материалы по делу Дыминского.

"Мы будем предоставлять информацию, что его подозрение в совершении уголовного деяния не связано с какими-либо политическими мотивами", - отметил Шевченко.

Он отметил, что Генеральная прокуратура предоставила Интерполу весь пакет документов для объявления в международный розыск Дыминского.

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец в районе села Ямельня автомобиль владельца ФК Карпаты Петра Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена. Родственники погибшей утверждают, что за рулем Mercedes находился сам Дыминский, а Борщ взял вину на себя.

Позже следствие получило доказательства того, что за рулем автомобиля Mercedes точно был не охранник.

15 декабря 2017 года Нацполиция объявила Дыминского в розыск.

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