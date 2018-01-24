СБУ задержала на взятке полицейского начальника Борисполя

Замначальника сектора патрульной полиции Киева подозревают в получении 5 тысяч гривень взятки

Столичная прокуратура совместно с СБУ задержала при получении взятки замначальника сектора патрульной полиции Бориспольского главного управления Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



Он якобы получил пять тысяч гривень в качестве взятки.



По информации правоохранителей, сотрудник патрульной полиции требовал взятку от участника ДТП, пригрозив объявить авто в розыск и отправить на штрафную площадку.



Задержаного подозревают в получении взятки. Санкция статьи предусматривает лишение воли на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься какой-то деятельностью сроком до трех лет.

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