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В Славянске горит склад горюче-смазочных материалов: фото

24.01.2018 15:08
Спасатели локализовали пожар на площади одна тысяча квадратных метров
В Славянске горит склад горюче-смазочных материалов: фото
Фото: donetsk.dsns.gov.ua

В Славянске горит склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"24 января в 07:27 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на складе горюче-смазочных материалов на улице Ступки, 24", - отметили в пресс-службе.

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На место пожара по повышенному номеру вызова выехали спасатели шестого Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

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По прибытию к месту пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20 на 60 метров.

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Спасатели локализовали пожар на площади одна тысяча квадратных метров в 09:30, сейчас идет ликвидация пожара

От Главного управления было привлечено пять единиц техники и 22 человека личного состава. 

20 января 2018 года в Киеве по ул. Богдана Хмельницкого, 12 возник пожар в отселенном доме XIX века. Площадь пожара изначально составляла около 600 квадратных метров.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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