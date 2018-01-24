В Крыму беременной женщине отказали в госпитализации: она умерла

В больнице имени Семашко беременную женщину с высокой температурой медики назвали "бомжихой"

Во временно оккупированном Крыму в одной из больниц беременной женщине Татьяне Пименовой отказали в госпитализации из-за отсутствия так называемого паспорта и полиса обязательного медицинского страхования, и она умерла. Об этом сообщает российская Новая газета.

"19 января 2018 года беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована из ГБУЗ РК Луговская ЦРБ в ГБУЗ РК перинатальный центр, где несмотря на проводимые реанимационные мероприятия скончалась через несколько часов. Вместе с тем, установлено, что 18 января 2018 года женщина обращалась за помощью в ГБУЗ РКБ им. Семашко, где ей в госпитализации было отказано", - говорится в сообщении.

Родственники погибшей рассказали, что ночью 18 января у Пименовой, находившейся на 23-й неделе беременности, поднялась температура.

"У нее был жар, 39 градусов. Мы вызвали "скорую". Дочь увезли сначала в Луговскую ЦРБ, к которой относится село Донское, оттуда направили в Симферопольскую городскую больницу № 7, а из седьмой больницы - в клиническую больницу имени Семашко", - отметил отец Татьяны Юрий Пименов.

По словам родственников, женщина звонила им из больницы имени Семашко и говорила, что врачи не настроены ее госпитализировать, поскольку у нее нет паспорта и полиса ОМС.

"Жаловалась, что ее называют "бомжихой". Документов у Татьяны действительно не было: она их потеряла и как раз занималась восстановлением", - говорится в сообщении.

"Как бы то ни было, ее, живую, беременную, в 03:00 часа ночи выставили за дверь медучреждения. Как назло, собираясь в больницу, Татьяна не успела хорошо одеться: только накинула пуховик. А на ногах остались домашние тапки", - уточняет издание.

У нее сел телефон, поэтому больше часа беременная ходила по улицам ночного Симферополя в поисках человека, который дал бы ей позвонить домой.

"Такой человек нашелся. Это была случайная прохожая. Домой дочь вернулась с температурой 40°C", - сказал Пименов.

На следующий день женщине стало лучше, но к вечеру температура вернулась. Ее вновь госпитализировали в Луговскую ЦРБ, а оттуда - в Симферопольский перинатальный центр. В перинатальном центре врачи зафиксировали гибель плода из-за свернувшегося от высокой температуры белка. Во время подготовки к искусственным родам умерла и сама женщина.

В больнице имени Семашко и Симферопольском перинатальном центре от комментариев воздерживаются.

Предварительно, женщина могла болеть вирусной пневмонией, которая протекала без симптомов и значительно усугубилась в результате переохлаждения, полученного женщиной за час хождений по ночному Симферополю после отказа в госпитализации.

Так называемое уголовное дело по факту гибели женщины открыто по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Максимальная санкция - три года лишения свободы.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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