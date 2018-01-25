"Отрезать совсем": кому боевики запретили использовать Vodafone
Пророссийские наемники на временно оккупированной части Донбасса запретили проносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами операторов Vodafone Ukraine, Киевстар и Интертелеком.
По информации нескольких источников LIGA.net в Луганске, "бюджетников" в городе также предупредили о запрете.
"Люди реально обрадовались, когда появилась мобильная связь в городе. Были ж как в темнице: ничего и не видно, и не слышно. Пропаганда и обвинения в сторону Украины лились с экранов ТВ: это Украина якобы не хочет платить пенсию, это ВСУ "специально не пускают" Vodafone Ukraine. В итоге Украина сделала связь, и прошел этот истеризм. Но им (боевикам, - ред.) нужна новая страшилка", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.
Фото: соцсети
По его словам, теперь оккупанты пугают тем, что Vodafone Ukraine якобы всех прослушивает. "Бред, да и только", - добавил местный житель.
Читайте также: Боевики запретили "бюджетникам" выезжать из ОРДЛО: детали
Дончанин Максим уточнил, что всех сотрудников "госучреждений" перевели на местный мобильный оператор Феникс. "При этом они обложили их данью - сбор 5% от месячной зарплаты на поддержку и развитие Феникса", - сказал он.
Другой источник в городе уточнил сегодня LIGA.net, что это сделано было специально, поскольку ранее им запретили выезжать из временно оккупированной территории Донецкой области. "Чтобы отрезать совсем, звонить нельзя, выезжать - тоже", - пожаловалась местная жительница Галина.
Она подтвердила, что мобильной связи Vodafone Ukraine нет с 11 января и по сегодняшний день включительно. "Но мы все еще верим, что она появится", - сказала Галина.
11 января 2018 года сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone. 19 января Vodafone восстановил связь в оккупированной Луганской области.
Читайте также: Жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:54
-
12:53
-
13:18
-
12:47
-
11:17
Новости партнеров
- 39940
- 36320
- 34963
- 31697
- 28871