В Одесской области непогода обесточила 25 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго

По состоянию на утро пятницы в результате сложных погодных условий в Украине остаются без электроснабжения 25 населенных пунктов в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Остаются обесточенными 25 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее, 18 января, непогода превратила дороги Одессы и области в реки.

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