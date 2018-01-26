В Одесской области непогода обесточила 25 населенных пунктов
26.01.2018 08:29
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго
Фото: iStock/Global Images Ukraine
По состоянию на утро пятницы в результате сложных погодных условий в Украине остаются без электроснабжения 25 населенных пунктов в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Остаются обесточенными 25 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Ранее, 18 января, непогода превратила дороги Одессы и области в реки.
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