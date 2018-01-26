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В Одесской области непогода обесточила 25 населенных пунктов

26.01.2018 08:29
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго
В Одесской области непогода обесточила 25 населенных пунктов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По состоянию на утро пятницы в результате сложных погодных условий в Украине остаются без электроснабжения 25 населенных пунктов в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Остаются обесточенными 25 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. 

Ранее, 18 января, непогода превратила дороги Одессы и области в реки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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