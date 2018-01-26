Аваков: ОПГ экс-главы Укрспирта готовила террористические атаки

Министр внутренних дел утверждает, что "группа боевиков" якобы собиралась атаковать государственные учреждения и убить ряд топ-чиновников

Преступная организация готовила террористические атаки на государственные учреждения, причем этой группировкой руководил якобы экс-директор Укрспирта Михаил Лабутин. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на брифинге в Харькове, его слова приводит пресс-служба МВД.

"Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившей несколько заказных убийств и покушений на убийство в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть", - сказал он.

Как выразился глава МВД, "группа боевиков" якобы готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц.

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В начале декабря 2014 года глава Укрспирта Михаил Лабутин был объявлен в розыск по подозрению в растрате 172,5 млн гривень средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. Позднее его, скрывавшегося под другим именем, задержали в Румынии. Сейчас его готовят к экстрадиции в Украину.

19 декабря 2017 года правоохранители провели более 60 обысков по стране, задержав шесть человек, которых следствие подозревает в причастности к тяжким и особо тяжким преступлениям на территории Киева, в том числе к убийству 30 мая 2017 года советника директора Укрспирта и нескольким покушениям на убийство. Следствие установило, что "участники ОПГ" якобы планировали убить Авакова.

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