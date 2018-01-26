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СБУ заблокировала более 30 сайтов террористических организаций

26.01.2018 15:05
Правоохранители установили, что 31 террористический веб-ресурс незаконно зарегистрирован в Украине и администрируется из других стран
СБУ заблокировала более 30 сайтов террористических организаций
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса контрразведывательных и антитеррористических мероприятий обнаружили регистрацию в украинской доменной зоне сайтов, пропагандирующих идеи международного терроризма. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время проверки оперативной информации, благодаря сотрудничеству с IT-компаниями, правоохранители установили, что террористические веб-ресурсы незаконно зарегистрированы в Украине и администрируются из других стран. В результате совместных действий был заблокирован 31 сайт, на котором пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине.

Работа подразделений СБУ по выявлению и блокированию террористических веб-ресурсов любого направления, которые зарегистрированы в Украине с нарушением действующего законодательства, продолжается.

Ранее вчера сообщалось, что в Павлограде СБУ блокировала поставку оружия из Донбасса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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