НАБУ направило в суд первое дело по проверкам э-деклараций
НАБУ завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт против бывшего судьи одного из городских судов Луганской области. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Обвинительный акт 24 января 2018 г направлен в Киевский районный суд Харькова.
В НАБУ отмечают, что это первое обвинение по делу, которое детективы открыли по результатам анализа электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Судье в отставке инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст.366-1 (Декларирование недостоверных сведений) и ч.2 ст.368-2 (Незаконное обогащение) УК.
По данным следствия, судья не внес в декларации за 2015-2016 годы сведения о находящихся у него в пользовании транспортных средствах и объектах недвижимости, а также об имуществе, которое находится в собственности и пользовании его бывшей жены, на общую сумму более 17 млн грн. Стоит отметить, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но проживали одной семьей.
Досудебное расследование уголовного производства по указанным фактам детективы НАБУ начали в ноябре 2016 г. В июле 2017 г служителю Фемиды сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.
Напомним, по состоянию на конец 2017 года НАБУ расследовало 500 уголовных производств против топ-коррупционеров, в суды было передано более 100 производств.
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