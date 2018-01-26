В Киеве похитители требовали за заложников биткоины на $5 млн

В полиции отмечают, что двое заложников провели в плену похитителей несколько месяцев

Полиция задержала в Киеве злоумышленников, которые за двух похищенных ими человек требовали выкуп в криптовалюте - биткоинах. Сумма выкупа составила эквивалент 5 млн долларов. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, об этом рассказал начальник Департамента уголовного розыска НПУ Сергей Тихонов.

"Злоумышленники идентифицированы, сейчас с ними проводят следственные действия. В то же время, мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности", - отметил он.

По словам Тихонова, в результате проведенной работы полицейские освободили заложников, которые провели в плену несколько месяцев.

Он отметил, что в 2017 году полиция зарегистрировала 507 уголовных производств по факту похищения людей, 386 злоумышленникам уже сообщено о подозрении. В четырех случаях злоумышленники требовали выкуп в виде криптовалюты.

"За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте. Преступления имели место в Киеве, Виннице и Одессе", - рассказал Тихонов.

В такой схеме, отметил он, злоумышленников привлекает возможность получить выкуп без риска быть идентифицированными. Похитители выходят на связь с родственниками жертвы, которые готовы отдать выкуп, иногда даже находясь в других странах мира.

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