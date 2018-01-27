Прокуратура назвала причину взрыва на шахте "Степная"

Согласно результатам экспертизы, причиной взрыва стало скопление взрывоопасной смеси из-за плохой вентиляции

Судебная горно-техническая экспертиза установила, что причиной аварии на шахте "Степная" в марте прошлого года было неудовлетворительное техническое состояние вентиляционного и электромеханического оборудования. Это привело к скоплению метаново-воздушной взрывоопасной смеси, сообщает прокуратура Львовской области.



В январе двуом руководителям участков и горному мастеру сообщили о подозрении. Их отстранили от должностей и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.



В декабре 2017 года вручили подозрение мастеру участка, который на момент аварии был исполняющим обязанности замдиректора по охране труда. Его отстранили от должности и назначили домашний арест в ночное время.